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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 15:37
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Плющенко рассказал, когда мобилизованный муж Липницкой отправится в зону СВО

Подпавший под частичную мобилизацию бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, уже в ближайшее время отправится на передовую в рамках спецоперации на Украине. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

"Влад действительно подпал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую", — приводит РИА "Новости" слова звёздного фигуриста.

Несмотря на то что у Тарасенко остались дома жена и маленький ребёнок, он всё равно заявил о твёрдом желании защищать Родину, добавил Плющенко. Фигурист также добавил, что связи напрямую с мужем Липницкой у него нет, всё общение происходит через Юлию.

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Как ранее сообщал Лайф, 25-летний Тарасенко около месяца назад был призван в рамках частичной мобилизации. Спортсмен направлен на военную подготовку на полигон в подмосковном Алабине.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Демьянова
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