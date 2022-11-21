Плющенко рассказал, когда мобилизованный муж Липницкой отправится в зону СВО

Подпавший под частичную мобилизацию бывший фигурист Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, уже в ближайшее время отправится на передовую в рамках спецоперации на Украине. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

"Влад действительно подпал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую", — приводит РИА "Новости" слова звёздного фигуриста.

Несмотря на то что у Тарасенко остались дома жена и маленький ребёнок, он всё равно заявил о твёрдом желании защищать Родину, добавил Плющенко. Фигурист также добавил, что связи напрямую с мужем Липницкой у него нет, всё общение происходит через Юлию.