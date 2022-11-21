Англия стартовала на ЧМ по футболу с разгрома сборной Ирана — 6:2
Сборная Англии провела первую игру в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре, разгромив национальную команду Ирана со счётом 6:2.
В составе англичан голами отметились Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака оформил дубль (43-я и 62-я минуты), Рахим Стерлинг (45+1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). Их противники забили дважды. Отличился Мехди Тареми (65-я минута, 90+13).
Матч был интересен и рядом своеобразных рекордов. Так, Джуд Беллингем, которому 19 лет, стал первым родившимся в XXI веке игроком, который забил гол на ЧМ. Кроме того, бразильский судья Рафаэл Клаус добавил в этой игре беспрецедентные 24 минуты, в итоге матч длился 114 минут вместо положенных 90. 14 минут из этих 24 были добавлены из-за травмы иранского вратаря Алирезы Бейраванда.
Сборные Англии и Ирана выступают в группе В вместе с командами США и Уэльса. На сегодня намечена ещё встреча американцев и валлийцев (22:00 мск).
Напомним, накануне в Катаре прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря и пройдёт на восьми стадионах в разных частях страны. Вчера же состоялся первый матч мундиаля. Хозяева принимали сборную Эквадора, однако победа ушла к гостям: 2:0 в пользу эквадорской команды.
ТАСС / Сергей Бобылев