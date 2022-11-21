Вратарь сборной Ирана покинул поле из-за травмы во время матча с Англией на ЧМ-2022

На чемпионате мира по футболу матч сборных команд Англии и Ирана начался с травмы вратаря иранской команды Алирезы Бейраванда. На восьмой минуте он сыграл на выходе, коснувшись мяча перчаткой, и врезался в защитника своей команды. После жёсткого столкновения у вратаря пошла кровь из носа.

Момент столкновения вратаря иранской команды Алирезы Бейраванда с другим футболистом. Фото © Twitter / master_rguez

Голкиперу оказали медицинскую помощь, он продолжил играть, однако через пару минут всё же попросил замену. С поля его выносили на носилках. Место в воротах занял Сейед Хоссейн. Из-за травмы Бейраванда судья добавил к основному времени первого тайма 14 минут.

В истории чемпионатов мира случай с травмой Бейраванда первый, когда замену произвели по протоколу, связанному с сотрясением мозга. Она считается дополнительной к пяти разрешённым перестановкам. Это значит, что у тренера иранской сборной остались все замены. Матч между Англией и Ираном закончился со счётом 6:2.