Следователи дадут оценку словам экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова о ВС РФ

Следователи дадут правовую оценку словам бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова о Вооружённых силах Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооружённых сил России", — сказано в сообщении.

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Напомним, в конце апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против Аскерова. Сообщалось, что журналист опубликовал в соцсетях ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова. А в мае МВД РФ объявило бывшего игрока "Что? Где? Когда?" в розыск.