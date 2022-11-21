Во Франции заявили об истощении армии из-за поставок вооружений Киеву
Политик из Франции Филиппо: Париж поставляет Киеву оружие, которое нужно собственной армии
Париж продолжает "безумные поставки" оружия Украине, в то время как армия страны нуждается в вооружении. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! <…> А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!" — возмутился он в "Твиттере".
Филиппо уверен, что помощь Незалежной только разжигает кризис, при этом Киев получает дополнительное вооружение и снаряды для обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны Франции столкнулось с непониманием граждан из-за помощи Украине. По словам главы ведомства Себастьяна Лекорню, запасы вооружения в Незалежной ограничены в сравнении с ситуацией в России, поэтому Париж "компенсирует это военной и гражданской поддержкой".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ