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21 ноября, 15:25

Во Франции заявили об истощении армии из-за поставок вооружений Киеву

Политик из Франции Филиппо: Париж поставляет Киеву оружие, которое нужно собственной армии

Париж продолжает "безумные поставки" оружия Украине, в то время как армия страны нуждается в вооружении. Об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! <…> А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!" — возмутился он в "Твиттере".

Филиппо уверен, что помощь Незалежной только разжигает кризис, при этом Киев получает дополнительное вооружение и снаряды для обстрелов Запорожской АЭС.

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Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны Франции столкнулось с непониманием граждан из-за помощи Украине. По словам главы ведомства Себастьяна Лекорню, запасы вооружения в Незалежной ограничены в сравнении с ситуацией в России, поэтому Париж "компенсирует это военной и гражданской поддержкой".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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