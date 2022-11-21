Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

"Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только всё получается, но и все ваши планы будут реализованы", — сказал Путин во время мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который уточнил, что является профессиональным военным.