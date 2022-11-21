Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября. Российский лидер пожелал специалистам всего самого доброго.
"Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только всё получается, но и все ваши планы будут реализованы", — сказал Путин во время мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который уточнил, что является профессиональным военным.
Собеседник президента рассказал, что служил в Вооружённых силах РФ, а после занимался преподаванием, которое последние девять лет совмещал с подработкой в большом птицеводческом бройлерном комплексе.
"Я оканчивал высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск стратегического назначения", — подчеркнул Комаров, отвечая на вопрос Путина.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Российский лидер отметил, что глава соседнего государства получил "убедительный мандат доверия".