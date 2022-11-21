Газманов диагностировал у Галкина "комплекс эмигранта"
Певец Газманов назвал юмориста Галкина предателем и заявил, что его теперь ненавидит собственный зритель
Коллаж © ТАСС / Сергей Савостьянов, Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Народный артист Российской Федерации Олег Газманов жёстко раскритиковал позицию юмориста Максима Галкина*, который, по выражению певца, "порочит свою страну" из-за границы. Речь об этом зашла во время интервью Газманова телеведущему Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".
"Он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну", — сокрушается о Галкине артист.
Газманов объяснил поступок юмориста "комплексом эмигранта" — это когда люди начинают ругать свою страну, чтобы оправдать отъезд. Артист добавил, что некогда они с Галкиным были дружны, и тем неожиданнее для него стала позиция, которую занял муж Аллы Борисовны Пугачёвой по отношению к своей родине.
"У нас нет преград. Можно жить, где хочешь. А плевать назад некрасиво. Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят", — заключил он.
Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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