Газманов диагностировал у Галкина "комплекс эмигранта"

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов жёстко раскритиковал позицию юмориста Максима Галкина*, который, по выражению певца, "порочит свою страну" из-за границы. Речь об этом зашла во время интервью Газманова телеведущему Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

"Он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну", — сокрушается о Галкине артист.

Газманов объяснил поступок юмориста "комплексом эмигранта" — это когда люди начинают ругать свою страну, чтобы оправдать отъезд. Артист добавил, что некогда они с Галкиным были дружны, и тем неожиданнее для него стала позиция, которую занял муж Аллы Борисовны Пугачёвой по отношению к своей родине.

"У нас нет преград. Можно жить, где хочешь. А плевать назад некрасиво. Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят", — заключил он.

Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".