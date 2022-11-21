10 случаев, когда родители подумали: "Ребёнок у нас с приколом" — и не могли не поделиться этим в Сети
Дети — те ещё приколисты. Но иногда они выдают такие заявления, что родители с ужасом понимают: с этими бесятами жить вместе как минимум до их 18-летия. Собрали 10 смешных историй.
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"Когда приучала сына к горшку, у него была мания на переводные татуировки. Поэтому мы использовали их как награду, если он успешно сходил в туалет. Он получил их так много, что у него в переводках были руки, живот и грудь. Мы даже на это внимание не обращали, пока не пришло время идти в бассейн. Тогда мы впервые сняли с него одежду и он зашагал по территории со своими партаками и в шортах с паровозиком Томасом, делая вид, словно идёт по тюремному двору и сейчас будет тренироваться со свободными весами", — THSSFC.
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"Мой 5-летний сын проснулся с хриплым голосом от простуды.
Я: О, ты простудился.
Он (торжественно): Нет. Думаю, я теперь мужчина", — sparksparksparkle.
"Мой сын, когда ему было года четыре, пытался впечатлить (я так понимаю) 6-летнюю соседскую девочку. Он опёрся рукой на стену и сказал: "Я много попадал в неприятности. Недавно вот обкакался и описался". Ради всего святого, надеюсь, он придумает подкаты получше", — Ishnian.
"Когда сыну было около пяти лет, мы поехали навестить родственников в Вашингтон. Мы ехали в метро, когда сын увидел очень красивую девушку. "У меня дома очень много кубиков", — сказал он ей. — "Если заглянешь ко мне в комнату, я тебе покажу". Затем он изображал звуки мотоцикла где-то 10 секунд", — estrogyn.
"Сын сказал мне, что ему не нужна школа, потому что он уже знает названия 10 динозавров. Для всех, кому интересно, любимый у него — спинозавр", — пользователь Reddit.
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"Мой сын был в ванне и спросил, сколько ему лет ТОЧНО. Я ответила: "Мммм… примерно 4 года, 10 месяцев и 4 дня". После нескольких мгновений глубокого размышления я услышал, как он тихо и с надеждой сказал себе под нос: "…и меня до сих пор не укусил ни один дикий зверь..."
Боже, ржу до сих пор!" — yxe1982.
"Играли с детьми фигурками из "Тачек" Pixar. Пятилетний сын был Молнией Маккуином и рассказчиком. Ничего необычного: "Пошли за продуктами", "Поехали за бензином", но потом произошёл этот диалог:
— Смотри, автостопщик!
— Что нам делать? Подбросим его?
— Нет, мы съедим его кожу.
С тех пор я смотрю на этого ребёнка иначе", — shaknataf.
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"Мой 7-летний сын однажды сказал: "Я всё знаю на свете... до тех пор, пока ты не задашь мне вопрос". Что ж... окей?" — not_another_drummer.
"У моего друга два мальчика. Старший, может быть, лет пяти, сидел с ним и показал на его седой волос: "Что это, пап?" — спросил он. Друг ответил: "О, это значит, что я старею". Сын посмотрел на него очень серьёзно, потом на брата и сказал: "Что ж. Получается, скоро останемся только мы и мама, да?" — dearyoudearyou.
"В нашей семье много людей, но я, должно быть, самая красивая, как думаешь?" — спросила меня 6-летняя дочь. У неё есть близняшка, поэтому весьма странный заход", — andante528.