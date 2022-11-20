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20 ноября, 14:11

Путин поздравил патриарха Кирилла с днём рождения

Путин: Мудрое пастырское слово патриарха Кирилла консолидирует общество

Глава государства Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 76-летием. Об этом сообщили на сайте РПЦ.

Как подчеркнул президент России, на посту предстоятеля РПЦ патриарх Кирилл направляет усилия на "сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства".

"Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний", — заявил российский президент.

Патриарх Кирилл указал на опасности, которые бросают вызов самому существованию России

Патриарх Кирилл указал на опасности, которые бросают вызов самому существованию России

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Он признал, что в нынешнее время человечество не готово следовать по пути жизни, которую предложил Создатель.

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ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Оксана Попова

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