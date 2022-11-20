Путин поздравил патриарха Кирилла с днём рождения

Глава государства Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 76-летием. Об этом сообщили на сайте РПЦ.

Как подчеркнул президент России, на посту предстоятеля РПЦ патриарх Кирилл направляет усилия на "сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства".

"Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний", — заявил российский президент.