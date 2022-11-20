Билл Гейтс рассказал, как из-за конфликта на Украине страдает Африка
Гейтс рассказал, как поставки оружия Украине вынудили Запад сократить помощь Африке
Поставки западными странами оружия серьёзно повлияли на их бюджеты, что привело к существенному сокращению помощи нуждающимся государствам Африки. Об этом заявил миллиардер Билл Гейтс во время визита в Кению, которого цитирует CNN.
"Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся", — заявил Гейтс.
По его словам, многие благотворительные фонды начали перенаправлять свою помощь на Украину. Гейтс в свою очередь пообещал выделить на помощь Африке семь миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Средства будут направлены на борьбу с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.
Ранее Лайф рассказывал, что у США заканчиваются запасы некоторых видов вооружения и боеприпасов для поставок Украине.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON