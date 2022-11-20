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20 ноября, 14:09

Билл Гейтс рассказал, как из-за конфликта на Украине страдает Африка

Гейтс рассказал, как поставки оружия Украине вынудили Запад сократить помощь Африке

Поставки западными странами оружия серьёзно повлияли на их бюджеты, что привело к существенному сокращению помощи нуждающимся государствам Африки. Об этом заявил миллиардер Билл Гейтс во время визита в Кению, которого цитирует CNN.

"Украинский кризис истощил бюджет Европы, что привело к снижению помощи нуждающимся", — заявил Гейтс.

По его словам, многие благотворительные фонды начали перенаправлять свою помощь на Украину. Гейтс в свою очередь пообещал выделить на помощь Африке семь миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Средства будут направлены на борьбу с голодом, болезнями, бедностью и гендерным неравенством.

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Ранее Лайф рассказывал, что у США заканчиваются запасы некоторых видов вооружения и боеприпасов для поставок Украине.

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ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Артур Белкин

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