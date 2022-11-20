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20 ноября, 14:03

Экс-игрок сборной России Шалимов объяснил, почему Мостовому не поставили памятник

Экс-игроку испанской "Сельты" Александру Мостовому никогда не поставят за рубежом памятник, так как в статусе капитана он привёл команду к провалу. Так считает бывший футболист сборной России Игорь Шалимов, комментируя слухи о том, что в Испании давно хотят увековечить заслуги спортсмена.

"Памятник Мостовому? Его нет. Знаете почему? В 2004 году, будучи капитаном "Сельты", он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Мостовому сказали: "Пошёл отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!" Ни обелиска тебе, ни памятника", — сказал Шалимов на видео для ютуб-канала "Фабрика футбола".

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Александр Мостовой. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Татьяна Миссуми

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