Экс-игрок сборной России Шалимов объяснил, почему Мостовому не поставили памятник

Экс-игроку испанской "Сельты" Александру Мостовому никогда не поставят за рубежом памятник, так как в статусе капитана он привёл команду к провалу. Так считает бывший футболист сборной России Игорь Шалимов, комментируя слухи о том, что в Испании давно хотят увековечить заслуги спортсмена.

"Памятник Мостовому? Его нет. Знаете почему? В 2004 году, будучи капитаном "Сельты", он уверенно вывел команду в Сегунду. Они вылетели! Мостовому сказали: "Пошёл отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!" Ни обелиска тебе, ни памятника", — сказал Шалимов на видео для ютуб-канала "Фабрика футбола".