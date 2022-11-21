"Установление русского мира": Майданов рассказал, каким видит завершение СВО
Майданов заявил, что русские территории должны вернуться в состав РФ по итогам СВО
Депутат Госдумы и певец Денис Майданов заявил, что видит завершение специальной военной операции в установлении "русского мира". Он считает, что территории, которые всегда были российскими, должны вернуться в состав РФ.
Майданов — о желаемом результате СВО. Видео © Telegram / "Пул N 3" / YouTube / "Эмпатия Манучи"
"Это весь юг и восток Украины. Одесса в том числе. Всё, что касается Чёрного моря, здесь все города. Киев — русский город — стал "рейхстагом". Почему? Так не должно быть. В Киеве тоже очень много людей, которые русские люди. Конечно, очень много людей с "перекованными" головами", — сказал Майданов в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
Он также считает, что Западную Украину не нужно "тащить в Россию". По его мнению, ей не место в составе РФ, но она должна быть демилитаризованной буферной зоной.
Ранее Лайф писал о том, что депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Денис Майданов предложил утвердить на законодательном уровне запрет на выступление музыкантов и прочих артистов, которые признаны в РФ иностранными агентами.
YouTube / "Эмпатия Манучи"