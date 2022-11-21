Почему Запад начинает признавать казнь россиян на Украине Журналист Елена Ладилова — о том, как Запад разыграл карту казни российских военнопленных, нарушив все международные законы и подавая правду вместе с ложью. 57580 57580 Обложка © AP / Frank Augstein

Кадры с казнью российских военнопленных облетели весь мир, ведь Украина начала расшаривать их в соцсетях как доказательство своих военных успехов в селе Макеевка Луганской Народной Республики. На видео ужасные сцены: сдача российских солдат в плен, а затем их тела на земле, где они, по-видимому, были застрелены с близкого расстояния. И только на вторые сутки киевские чиновники попробовали "переобуться", заявив, что военные РФ, попавшие в плен, якобы устроили провокацию, поэтому их пришлось убить. Напомним, эти события произошли после обстрела Украиной территории Польши и обвинения в этом России.

Видео с расправой украинских солдат над пленными российскими военными. Видео © T.me / SHOT

Россия обратилась в ООН, предоставив видео расстрела, и потребовала расследовать преступление ВСУ. О готовности сделать всё возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в расстреле российских военнослужащих, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Россия будет делать всё, что возможно в рамках международных механизмов, для того чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто может быть к нему причастен. И, безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны, — сказал Песков.

ООН инициировала расследование. Представитель Управления ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что организации известно о видеозаписях и она их изучает. "Заявления о суммарных казнях лиц, вышедших из строя, должны быть незамедлительно, полностью и эффективно расследованы, а все виновные привлечены к ответственности".

Поворот в трактовке казни россиян

Крупные западные СМИ поначалу трактовали событие в СУГУБО новостном ключе. "Москва обвинила Киев в казни российских военнопленных и обратилась в ООН", — гласило большинство публикаций. Однако позднее со стороны Украины последовали сообщения о том, что украинские силы "абсолютно не заинтересованы в чьей-либо казни" и получили прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять в ходе обмена пленными с Россией.

— Каждый потенциальный казнённый российский солдат — это какой-то украинец, которого нельзя обменять, поэтому духа и логики нет, — сказала заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Эти слова, подхваченные самым важным и весомым мировым информационным агентством, стали поворотом в подаче этого преступления. Ведь Стефанишина, выступая поздно вечером в субботу, сказала, что "очень маловероятно", что короткие отредактированные фрагменты отражают то, что утверждает Москва. Что позволило Западу выразить сомнение в виновности украинской стороны. Более того, отвергая все международные военные законы, украинская сторона выступила с ещё более тревожными объяснениями.

— Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал в воскресенье инцидент в восточной части Луганска, заявив, что российские военнослужащие — "это те, кто сражается и совершает предательство", и что "ответный огонь не является военным преступлением", — сообщил телеканал CNN.

— Из некоторых фрагментов видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что, используя инсценированную капитуляцию, россияне совершили военное преступление — открыли огонь по военнослужащим ВСУ, — отметил также Лубинец в сообщении в телеграм-канале в воскресенье, подразумевая, что русские на видео, возможно, действовали так, как будто они сдались, но не сдались. — При этом лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а являются воюющими и совершающими предательство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хочет использовать защиту международного права для убийства, должны быть наказаны.

Получается, что невозможно "точно проверить, что произошло в первом видеоклипе, и неясно, что именно произошло в период, прошедший между первым клипом и съёмкой видеозаписи с дрона", делает вывод CNN.

Заголовки основных крупных французских газет высказывают сомнения в казни российских солдат. И если свежие тексты о военном преступлении ВСУ были новостными, то теперь расстрел россиян подаётся в виде сомнения.

— Киев проверяет подлинность видео якобы расстрелов российских солдат, — информирует аудиторию Le Figaro. Однако часть читателей идёт дальше вашингтонских методичек и обвиняет спецслужбы России, которые якобы казнили дезертиров. Но среди безумия комментаторов встречаются и здравые мысли. Один из пользователей предупреждает, что "в конце этой войны необходим новый Нюрнберг".





В ответ на обещание проверить факты и расследовать преступление читатели пишут, что если это будут делать "Киев и украинская армия, то можно сомневаться в правдивости выводов!"

— Поскольку я сомневаюсь, что причастные к этому украинские боевики будут привлечены к ответственности, я напишу только украинцам, которые читают это: передайте своим лидерам, что ненависть и убийства породят только ненависть и убийства... Другой читатель резонно спрашивает: — Вы сообщите нам, что будут делать украинцы, если их проверки подтвердят российское обвинение?

Le Monde, передавая слова Дмитрия Лубинца, сообщает, что "украинцы защищались от русских, которые делали вид, что сдаются".

Итальянское издание La Repubblica спустя двое суток обозначило ссылку на материал об обвинении Москвой Киева в казни военнопленных фразой "Кремль о якобы казни российских солдат", при этом сохранив текст статьи неизменным. В нём приведены слова российской стороны: "Наши пленные хладнокровно убиты". Обвинения цитировались достаточно подробно, в том числе и фраза "Резня доказывает дегенеративность киевского режима".

The New York Times следует версии преступления Украины

То есть Запад заметил казнь российских военнопленных, но, как всегда, сделал это в ракурсе своей пропаганды и оправдания украинцев. Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых расстреливают российских военнопленных.

Редакция сравнила видеозаписи украинского националиста, который участвовал в боях в районе Макеевки, и спутниковых снимков того же участка, что помогло восстановить картину случившегося. Авторы материала приводят подробный анализ кадров с жестокой расправой.

Среди экспертов, к которым за комментарием обратилось издание, медицинский советник организации "Врачи за права человека" Рохини Хаар. Она подтверждает преступление: — Похоже, что большинство из них были убиты выстрелом в голову.

Убитые военные. Фото © nytimes.com

— Есть лужи крови. Они указывают на то, что их (военнопленных. — Прим. ред.) просто оставили там мёртвыми. Похоже, не было предпринято никаких усилий, чтобы поднять их или помочь им. Они считаются участниками боевых действий или некомбатантами — фактически военнопленными, — говорит Рохини Хаар.

Медицинский советник также считает, что Римский статут мог бы преследовать это по нескольким своим статьям. В тексте есть утверждение "Видеозаписи свидетельствуют, что пленные российские солдаты были убиты с близкого расстояния", позволяющее авторам сделать вывод, что украинские военные совершили преступление, которое должно быть расследовано. Однако приведены и шокирующие утверждения украинской стороны, что во всём будто бы виноваты сами российские военнопленные.

Авторы Елена Ладилова