Известная российская певица Ольга Бузова назвала уехавшего из России Алишера Моргенштерна* предателем Родины и заявила, что больше его не слушает. Такое заявление 36-летняя исполнительница сделала во время общения с фанатами.

Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины и заявила, что больше не слушает его песни. Видео © Telegram / SHOT

"Моргенштерна я больше не слушаю, я не слушаю тех, кто предал Родину", — отрезала Бузова.

Ранее Лайф сообщал, что Бузова посетила Донецк и привезла местным жителям гуманитарную помощь. Звезда также пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.