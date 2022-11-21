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21 ноября, 15:52

Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины и заявила, что больше не слушает его песни

Известная российская певица Ольга Бузова назвала уехавшего из России Алишера Моргенштерна* предателем Родины и заявила, что больше его не слушает. Такое заявление 36-летняя исполнительница сделала во время общения с фанатами.

Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины и заявила, что больше не слушает его песни. Видео © Telegram / SHOT

"Моргенштерна я больше не слушаю, я не слушаю тех, кто предал Родину", — отрезала Бузова.

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Ранее Лайф сообщал, что Бузова посетила Донецк и привезла местным жителям гуманитарную помощь. Звезда также пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

VK / Ольга Бузова

Наталья Исакова

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