Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины и заявила, что больше не слушает его песни
Известная российская певица Ольга Бузова назвала уехавшего из России Алишера Моргенштерна* предателем Родины и заявила, что больше его не слушает. Такое заявление 36-летняя исполнительница сделала во время общения с фанатами.
Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины и заявила, что больше не слушает его песни. Видео © Telegram / SHOT
"Моргенштерна я больше не слушаю, я не слушаю тех, кто предал Родину", — отрезала Бузова.
Ранее Лайф сообщал, что Бузова посетила Донецк и привезла местным жителям гуманитарную помощь. Звезда также пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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