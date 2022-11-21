5 главных правил ухода за шерстью, чтобы одежда прослужила дольше

Если вы за осознанное потребление и не готовы каждый год тратиться на новую тёплую одежду, при покупке вещей из шерсти обращайте внимание на состав. Всем известно, что чем качественнее одежда, тем дольше она сохраняет эстетичный вид, и это не всегда вопрос цены. По словам эксперта по домоводству Оксаны Кизилашвили, на длительную носку и в целом качество могут рассчитывать те, кто покупает вещи, в составе шерсти которых присутствует кашемир, меринос, мохер или ангора.

Если на маркировке присутствует только указание wool, то это говорит о низком качестве покупки и повышает риски возникновения катышек на одежде Оксана Кизилашвили Эксперт по домоводству

Как стирать одежду из шерсти

Если хотите, чтобы вещь как можно больше сохраняла товарный вид, важно соблюдать рекомендации с ярлыка, причём это правило касается не только шерстяной одежды. Например, те свитера или кофты, которые нельзя стирать, не стоит пытаться освежить в домашних условиях даже вручную. Если же производитель не указывает, что стирка запрещена, действуйте по инструкции, но используйте спецсредства. "Также важно сушить вещь после стирки в горизонтальном положении", — напомнила Кизилашвили в беседе с "Вечерней Москвой".

Как правильно хранить шерстяные вещи

Для свитеров и кофт из шерсти в шкафу лучше выделить отдельную полку — их не стоит миксовать с бельём, трикотажем, синтетикой и полотенцами. Нужно обращать внимание на цветовые сочетания. Например, если красную шерстяную кофту на пару сезонов оставить вблизи синих вещей, она может потускнеть и даже изменить цвет. Шерстяные свитеры ни в коем случае нельзя развешивать на вешалки — они могут потерять форму, в частности в плечах.

Хранить вещи из шерсти, как и сушить, следует в горизонтальном положении, ни в коем случае не на вешалках. Фото © Freepik / garetsvisual