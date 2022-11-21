10 фото красных панд, увидев которые, вы сразу поймёте, кто тут самые милые животные на планете

Кто занимает первое место на планете по милоте? Котята? Щенята? А ведь так много животных, которые могут с ними посоревноваться. Собрали 10 фото красных панд, которые точно завоюют ваше сердце.