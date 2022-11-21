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21 ноября, 13:05

10 фото красных панд, увидев которые, вы сразу поймёте, кто тут самые милые животные на планете

Кто занимает первое место на планете по милоте? Котята? Щенята? А ведь так много животных, которые могут с ними посоревноваться. Собрали 10 фото красных панд, которые точно завоюют ваше сердце.

"Недавно мы встретились с красной пандой. Это, наверное, лучшая фотография, которую я когда-либо делал", — mike_pants.

Фото © Reddit / mike_pants

Фото © Reddit / mike_pants

"Красных панд много не бывает!" PM_me_work_nudes.

Фото © Reddit / PM_me_work_nudes

Фото © Reddit / PM_me_work_nudes

"Красные пандочки", — rosseepoo.

Фото © Reddit / rosseepoo

Фото © Reddit / rosseepoo

"Красная панда, или, правильнее сказать... прекрасная панда??" The_OutPost.

Фото © Reddit / The_OutPost

Фото © Reddit / The_OutPost

"Ещё больше красных панд!" aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Красные панды — самые милые животные, что я знаю. Попробуйте переубедить", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Какая же она красивая!" thebaconator8.

Фото © Reddit / thebaconator8

Фото © Reddit / thebaconator8

"Самая фотогеничная панда в этом мире", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Красная панда нежится на солнышке в Мельбурнском зоопарке", — Cooked_Bread.

Фото © Reddit / Cooked_Bread

Фото © Reddit / Cooked_Bread

"Бинди Ирвин с красной пандой из австралийского зоопарка "Рави", — LeucisticPython.

Фото © Reddit / LeucisticPython

Фото © Reddit / LeucisticPython

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

Обложка ©

Reddit / PM_me_work_nudes, thebaconator8

Сергей Трофимов

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