10 фото красных панд, увидев которые, вы сразу поймёте, кто тут самые милые животные на планете
Кто занимает первое место на планете по милоте? Котята? Щенята? А ведь так много животных, которые могут с ними посоревноваться. Собрали 10 фото красных панд, которые точно завоюют ваше сердце.
"Недавно мы встретились с красной пандой. Это, наверное, лучшая фотография, которую я когда-либо делал", — mike_pants.
Фото © Reddit / mike_pants
"Красных панд много не бывает!" — PM_me_work_nudes.
Фото © Reddit / PM_me_work_nudes
"Красные пандочки", — rosseepoo.
Фото © Reddit / rosseepoo
"Красная панда, или, правильнее сказать... прекрасная панда??" — The_OutPost.
Фото © Reddit / The_OutPost
"Ещё больше красных панд!" — aww.
"Красные панды — самые милые животные, что я знаю. Попробуйте переубедить", — aww.
"Какая же она красивая!" — thebaconator8.
Фото © Reddit / thebaconator8
"Самая фотогеничная панда в этом мире", — aww.
"Красная панда нежится на солнышке в Мельбурнском зоопарке", — Cooked_Bread.
Фото © Reddit / Cooked_Bread
"Бинди Ирвин с красной пандой из австралийского зоопарка "Рави", — LeucisticPython.
Фото © Reddit / LeucisticPython
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Reddit / PM_me_work_nudes, thebaconator8