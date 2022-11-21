Разрыдавшаяся после вылета из "Маски. Танцы" Седокова поделилась, чем грозит раскрытие секретов шоу

В седьмом выпуске шоу телеканала СТС "Маска. Танцы" была раскрыта личность артистки, скрывавшейся в образе Божьей коровки. Анна Седокова, порхавшая по сцене в костюме насекомого, не смогла сдержать слёз, когда проиграла в номинации на вылет, — эмоции взяли верх. Бывшая солистка "ВИА Гры" призналась, что участие в программе не далось легко, поскольку поддержки от близких не было. И не потому, что родным всё равно на карьеру артистки — за разглашение тайн и несоблюдение контракта Седоковой грозил штраф в несколько миллионов рублей.

"У нас были очень жёсткие контракты. Я понимала, что могла позвонить им и сказать: "Скорее включайте телевизор!" — только в момент, когда выходила на сцену шоу", — поделилась Седокова с "Газетой.ru".