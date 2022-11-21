Эти шесть имён носят мужчины, которые в 2023-м станут любимцами судьбы

Новый год — это всегда обнуление и, конечно, перемены. Мужчины с какими именами в 2023-м будут любимчиками фортуны, Лайфу поведал астролог, экстрасенс Андрей Харрис.

Тимур

Главным покровителем мужчин с именем Тимур является Марс. Эта планета будет активна практически весь 2023 год, а значит, Тимуры окажутся в числе любимцев судьбы. Особая удача в год Кота ждёт Тимуров в сферах личного роста и карьеры.

Арсений

Арсении в 2023-м окажутся лидерами по счастью в любовных делах, поездках и крупных приобретениях. Фото © Unsplash / Niki Sanders

Подопечные Венеры Арсении в 2023-м будут среди лидеров по счастью. Дела на личном фронте, крупные покупки и путешествия — магические лучи волшебной планеты осветят эти сферы жизни Сень в наступающем году Чёрного Кролика.

Ян

Особый успех в бизнесе и личной жизни в ближайшие месяцы ждёт мужчин с именем Ян, пообещал экстрасенс Андрей Харрис. Их тесная связь с Марсом и вибрации имени войдут в полный резонанс с космическими циклами Вселенной с зимы и до конца лета 2023 года.

Андрей

Андреи станут первыми счастливчиками наступающего года Чёрного Кролика, поскольку живут под покровительством Урана. Фото © Freepik / senivpetro

Мужчинам с именем Андрей покровительствует Уран. А учитывая, что 2023-й будет этапом кардинальных перемен, которые находятся во власти этой планеты, Андреи станут первыми счастливчиками грядущего года.

Иван и Лев

Иван и Лев — на передовых счастья. Дело в том, что 2023 год — время начала нового кармического цикла в магии. А главный покровитель таких стартов — Солнце.