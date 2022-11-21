Эти шесть имён носят мужчины, которые в 2023-м станут любимцами судьбы
Обладателям этих имён нужно быть готовыми принимать подарки судьбы на протяжении всего 2023 года. Кому из мужчин год Чёрного Кролика принесёт счастье и успех, Лайфу рассказал астролог Андрей Харрис.
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Новый год — это всегда обнуление и, конечно, перемены. Мужчины с какими именами в 2023-м будут любимчиками фортуны, Лайфу поведал астролог, экстрасенс Андрей Харрис.
Тимур
Главным покровителем мужчин с именем Тимур является Марс. Эта планета будет активна практически весь 2023 год, а значит, Тимуры окажутся в числе любимцев судьбы. Особая удача в год Кота ждёт Тимуров в сферах личного роста и карьеры.
Арсений
Арсении в 2023-м окажутся лидерами по счастью в любовных делах, поездках и крупных приобретениях. Фото © Unsplash / Niki Sanders
Подопечные Венеры Арсении в 2023-м будут среди лидеров по счастью. Дела на личном фронте, крупные покупки и путешествия — магические лучи волшебной планеты осветят эти сферы жизни Сень в наступающем году Чёрного Кролика.
Ян
Особый успех в бизнесе и личной жизни в ближайшие месяцы ждёт мужчин с именем Ян, пообещал экстрасенс Андрей Харрис. Их тесная связь с Марсом и вибрации имени войдут в полный резонанс с космическими циклами Вселенной с зимы и до конца лета 2023 года.
Андрей
Андреи станут первыми счастливчиками наступающего года Чёрного Кролика, поскольку живут под покровительством Урана. Фото © Freepik / senivpetro
Мужчинам с именем Андрей покровительствует Уран. А учитывая, что 2023-й будет этапом кардинальных перемен, которые находятся во власти этой планеты, Андреи станут первыми счастливчиками грядущего года.
Иван и Лев
Иван и Лев — на передовых счастья. Дело в том, что 2023 год — время начала нового кармического цикла в магии. А главный покровитель таких стартов — Солнце.
Иван и Лёва — одни из самых близких людей к Солнцу, поэтому есть все шансы на успех в начинаниях, да и в целом год будет один из лучших