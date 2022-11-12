Для женщин с этими именами 2023 год обернётся настоящим чудом

В эзотерической астрологии за общее благополучие и счастье отвечают Юпитер и Солнце, а за счастье женщин — Венера. От положения этих планет и светила будет зависеть происходящее на Земле в 2023 году. Обладательницам одних имён они окажут покровительство, других же удача обойдёт стороной. Если ваше имя в списке тех, на кого влияют Венера, Юпитер и Солнце, вы счастливица, а год Чёрного Кролика будет удачным, как никакой другой, поделился с Лайфом астролог и экстрасенс Андрей Харрис.

Каким будет 2023-й для Алёны?

В 2023 году Солнце — покровитель Алён — будет в удачном для обладательниц этого имени положении с 23 марта по 22 апреля, с 22 июля по 23 августа и с 22 ноября по 21 декабря. Алёнам будет везти во всех сферах жизни. Год Чёрного Кролика — это их год!

Что ждёт Маргариту в 2023 году?

Маргарита в 2023-м может рассчитывать на успех в личной жизни. Фото © Shutterstock

Маргаритам покровительствует Венера. Рит ждёт особый успех в личной жизни и дорогих покупках в период с 22 февраля по 23 марта, когда планета встанет в удачное для них положение.

Что принесёт 2023 год женщине с именем Галина?

Солнце покровительствует Галинам, для которых особенно счастливым в 2023-м станет период с 23 марта по 22 апреля. Тогда у обладательниц имени Галя исполнятся их главные желания.

Каким будет 2023 год для женщины с именем Варвара?

Варваре покровительствует планета Юпитер. Для девушки с этим именем успеха стоит ждать в карьерной сфере и в делах, связанных с недвижимостью. Фото © Shutterstock

Варварам особо успешного периода ждать ещё целый год, до ноября 2023-го (22.11.2023–21.12.2023). Их покровитель — планета Юпитер. Для Варь всё сложится успешно в карьере, а также в делах, связанных с социальным статусом и недвижимостью.

Что принесёт 2023-й девушке по имени Екатерина?

За удачу Екатерин отвечает союз Солнца и Юпитера. Для девушек с этим именем максимально счастливым в 2023-м будет время с конца лета и до конца осени. Везение грядёт в карьере и материальной сфере.

Но есть ли те, кому будет везти весь год? В чьём имени сошлись влияния всех счастливых планет этого года? Конечно же, да! Милана, Мария, Венера, Алина, Юлия — для этих имён наступает настоящее время счастья. Обязательно продумайте свои желания на 2023 год, они исполнятся и сделают вас счастливыми Андрей Харрис Астролог, экстрасенс