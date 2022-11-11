Увлекаются с первого взгляда: Эти четыре знака зодиака самые любвеобильные
Ваша жизнь похожа на мелодраму или полна одиночества? В зависимости от знака зодиака люди влюбляются чаще или реже. Кто из представителей зодиакального круга самый любвеобильный? Ответ точно удивит.
У каждого знака зодиака свой характер. Некоторые вспыльчивы, а другие нетерпеливы. Одни постоянно меняют партнёров, тогда как другие ищут долгосрочные отношения. Рассказываем, какие знаки зодиака влюбляются чаще других.
Знак зодиака Лев
Лев быстро теряет голову от красивых ухаживаний и постоянного флирта в свою сторону. Фото © Freepik / Vectorium
Львы — искатели внимания. Таких быстро привлечёт тот, кто уделит им всё своё время. Потому как внимательное отношение к своей королевской персоне заставляет их чувствовать себя особенными. Людям этого огненного знака зодиака нравится ощущать трепет в груди и лёгкое волнение. Львы наделены не только умением быстро влюбляться, но и способностью не страдать от мук совести, когда бросают партнёра. Быстро теряя голову от красивых ухаживаний и постоянного флирта, представители этого знака зодиака могут ошибаться и оказываться в неприятных ситуациях. Со временем, поняв, что лучше, чем уже есть, второй половинки не найти, Львы перестают смотреть по сторонам. А пока этого не произойдёт, постоянно мечутся от одного избранника к другому.
Знак зодиака Рыбы
Люди знака зодиака Рыбы мечтают о сказочной истории любви и ищут принцев и принцесс. Фото © Freepik / Vectorium
Люди этого водного знака зодиака мечтают о сказочной истории любви. Они могут влюбляться снова и снова, пытаясь найти пару, которая подходит на 100%. Романтичные и с богатым воображением, чувственные Рыбы влекут к себе окружающих. В начале общения они могут быть немного сдержанными и осторожными. Но это лишь из-за страха обжечься и пострадать. Привыкнув к человеку, Рыбы позволяют приблизиться к себе и увидеть их страстными и чувствительными натурами. Но есть и другая сторона: влюбившись и сгорая от чувств, Рыбы могут стать прилипчивыми, созависимыми людьми, которые и минуты не могут прожить без партнёра.
Знак зодиака Стрелец
Человек знака зодиака Стрелец нуждается в постоянном разнообразии, поэтому меняет партнёров как перчатки. Фото © Freepik / Vectorium
Чем таким отличается этот огненный знак зодиака и почему всегда есть кто-то в него влюблённый? Люди-Стрельцы источают постоянный оптимизм, это и делает их привлекательными в глазах окружающих. Они остроумные, лёгкие на подъём и с достаточно простым нравом. И поэтому к ним легко начать испытывать симпатию, не всегда даже это осознавая. Сами Стрельцы достаточно влюбчивы, им важны всплески эмоций. Человек этого знака зодиака нуждается в постоянном разнообразии, поэтому замечает за собой новые и новые увлечения самыми разными личностями.
Знак зодиака Близнецы
Самыми влюбчивыми из представителей всех 12 знаков зодиака можно назвать именно Близнецов. Фото © Freepik / Vectorium
Эти люди стихии Воздуха ветрены во всём, включая и любовь. Пожалуй, именно Близнецов можно назвать самыми влюбчивыми из всех представителей зодиакального круга. Они очаровываются быстрее других и могут даже вступать в новые отношения, ещё не разорвав старые. Хотя чаще стараются не скрывать измен и сразу говорят вторым половинкам, что им больше не по пути. Носители знака зодиака Близнецы больше заинтересованы в случайных, мимолётных увлечениях, чем в длительных отношениях. Поэтому, начав интрижку с таким человеком, заранее ожидайте, что он до последнего будет несерьёзен. Живя для себя и просто наслаждаясь вниманием и теплотой, исходящими от избранника, Близнецы сбегают из отношений, когда всё становится слишком сложным.
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