Катя Лель набросилась на "неадекватную" Кудрявцеву, и пришлось вмешаться Лолите

Третий выпуск третьего сезона программы "Суперстар! Возвращение" телеканала НТВ не обошёлся без схватки двух див — певицы Кати Лель и телеведущей Леры Кудрявцевой. По условиям конкурсного дня участники шоу должны были перепеть хиты покойных артистов. Лель решила отличиться и выступила со своей песней "Мой мармеладный", лишь в начале номера исполнив фрагмент из "Шоколадного зайца" Пьера Нарцисса. И член жюри Кудрявцева не оценила: "Я бы в данном контексте этого шоу, конечно, лучше услышала бы песню Нарцисса в твоём исполнении "Шоколадный заяц".

"Ну это не ко мне, моя дорогая", — развела руками Лель и заявила, что её вины нет, хотя Лера ни в чём не обвиняла коллегу. Катя добавила, что задумку, которая была, осуществила сполна. "Когда артист выходит на сцену, ответственность несёт только он", — встряла в диалог ведущая шоу Лолита. "Ты меня очень расстроила. Неадекватностью. Реально неадекватностью, ну правда", — разочарованно сообщила Лель Кудрявцевой.

Тут Милявская не стерпела и поставила Лель на место: "Я вам скажу сейчас, ребята, от себя: честно, мне не нравится, с каким тоном ты (Лель. — Прим. Лайфа) разговариваешь с членом жюри, мне не нравится в отношении Леры "неадекватность". Я прошу, как ведущая этого шоу, как твоя коллега по цеху, уважать всех, кто здесь сидит, высказывая своё мнение. Я считаю, что сейчас это было совершенно некорректное поведение, извини". Исполнительница хита "Муси-пуси" опешила и попыталась оправдаться, мол, всех уважает и любит.