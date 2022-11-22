Британский наёмник раскрыл, какие проблемы у ВСУ
Британский наёмник Шариф заявил о проблемах ВСУ со снабжением и спасением раненых
У Вооружённых сил Украины большие проблемы со снабжением. Об этом рассказал германскому изданию Bild британский наёмник Шариф, который четыре недели назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. Его подразделение оказалось в засаде.
"У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолёта, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе", — пожаловался Шариф.
Выносить его с поля боя пришлось сослуживцам, так как он испытывал невыносимую боль, пронизывавшую всё тело.
"Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — сказал британский наёмник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украину приехало свыше восьми тысяч иностранных наёмников более чем из 60 государств. Она подчеркнула, что это доказывает вовлечённость Запада в конфликт.
Bild.de / Patrick Kerber