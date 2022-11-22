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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 23:45
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Британский наёмник раскрыл, какие проблемы у ВСУ

Британский наёмник Шариф заявил о проблемах ВСУ со снабжением и спасением раненых

У Вооружённых сил Украины большие проблемы со снабжением. Об этом рассказал германскому изданию Bild британский наёмник Шариф, который четыре недели назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. Его подразделение оказалось в засаде.

"У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолёта, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе", — пожаловался Шариф.

Выносить его с поля боя пришлось сослуживцам, так как он испытывал невыносимую боль, пронизывавшую всё тело.

"Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — сказал британский наёмник.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украину приехало свыше восьми тысяч иностранных наёмников более чем из 60 государств. Она подчеркнула, что это доказывает вовлечённость Запада в конфликт.

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Bild.de / Patrick Kerber

Анатолий Симоненко
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