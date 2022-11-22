У Вооружённых сил Украины большие проблемы со снабжением. Об этом рассказал германскому изданию Bild британский наёмник Шариф, который четыре недели назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. Его подразделение оказалось в засаде.

"У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолёта, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе", — пожаловался Шариф.

Выносить его с поля боя пришлось сослуживцам, так как он испытывал невыносимую боль, пронизывавшую всё тело.

"Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — сказал британский наёмник.