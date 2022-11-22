На Камчатке произошло два землетрясения за час

На Камчатке одно за другим произошло два землетрясения. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первое было магнитудой 5,7. Оно произошло в 9:45 по местному времени (00:45 мск) в Камчатском заливе, примерно в 80 километрах от Усть-Камчатска.

Второе последовало за ним в 10:25 по местному времени (01:25 мск). Его магнитуда была чуть меньше — 5,4. Эпицентр располагался почти в том же месте. Очаг залегал на глубине 17 километров. По данным краевого управления МЧС, жители Камчатки подземных толчков не почувствовали.