Три роковые секунды: В эпицентре взрыва на Сахалине оказался случайный прохожий

Появилось ещё одно видео с моментом взрыва в многоэтажном доме на Сахалине. Разрушение стены сняла камера наблюдения, установленная на соседнем здании. На кадрах видно, что в момент обрушения всего в нескольких метрах от дома проходит человек.

Замедленная съёмка, которую публикует AsTV, занимает всего три секунды, но они, возможно, стали для человека роковыми. Видно, что, когда он проходит, из окон вырываются языки пламени и стена начинает складываться. Человек пытается закрыться от летящих обломков, но его постепенно накрывает пылью. На этом моменте запись обрывается. Жив ли герой этих кадров, пока не ясно.