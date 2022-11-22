Мелочь, но приятно: Набор для оливье неожиданно подешевел

Цена одного из главных атрибутов празднования Нового года — салата оливье — впервые за несколько лет снизилась в преддверии Нового года. Набор продуктов для блюда на четверых подешевел на 0,4%, до 375 рублей. Об этом рассказали в ассоциации производителей "Руспродсоюз".

"Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи, цены на которые в прошлом году были значительно выше", — рассказал газете "Известия" исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

В предыдущих сезонах оливье не показывал такой динамики. Так, в прошлом году он перед праздником подорожал на 15%. Доля продуктов питания, которые подешевели, составляет примерно 40% в совокупной массе салата, сказали в Росстате.

А вот другой салат – любимчик новогодних застолий — селёдка под шубой — подорожал на 4,6%, до 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне. В целом, отмечает издание, расчёты ассоциации выглядят впечатляюще на фоне высокой инфляции в стране. По прогнозам Минэкономразвития, в этом году она составит 12,4%. Продуктовая инфляция может быть традиционно выше обычной на 2–2,5 пункта.

"В прошлом году россияне столкнулись с резким ростом цен на овощи, поэтому уже в 2022-м их стоимость могла сползти именно на фоне высокой базы. Пока в стране используют овощи своего урожая, "борщевой набор" традиционно дешевеет", — объяснил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович.

Эксперт добавил, что уже в январе-феврале своя продукция закончится: в России недостаточно специализированных мест для хранения овощей, поэтому на рынке появится импортная, которая будет дороже.