Турция отчиталась о результатах ударов по Сирии и Ираку
Турция заявила о ликвидации в Сирии и Ираке 184 террористов
Турецкая армия за два дня операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке нейтрализовала там 184 террористов. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"С момента начала операции "Коготь-меч" при помощи самолётов и огневой поддержки с земли уничтожено 184 террориста", — сказал он журналистам.
Как заявил министр, эта цифра будет расти. А продолжится это "до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".
Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.
Wikipedia / SRA Alan Port