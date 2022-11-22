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21 ноября, 22:06

Турция отчиталась о результатах ударов по Сирии и Ираку

Турция заявила о ликвидации в Сирии и Ираке 184 террористов

Турецкая армия за два дня операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке нейтрализовала там 184 террористов. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"С момента начала операции "Коготь-меч" при помощи самолётов и огневой поддержки с земли уничтожено 184 террориста", — сказал он журналистам.

Как заявил министр, эта цифра будет расти. А продолжится это "до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".

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Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.

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Wikipedia / SRA Alan Port

Андрей Григорьев

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