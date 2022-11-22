Турция отчиталась о результатах ударов по Сирии и Ираку

Турецкая армия за два дня операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке нейтрализовала там 184 террористов. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"С момента начала операции "Коготь-меч" при помощи самолётов и огневой поддержки с земли уничтожено 184 террориста", — сказал он журналистам.

Как заявил министр, эта цифра будет расти. А продолжится это "до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".