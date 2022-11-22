Власти Германии раскрыли, как Шольц обращается к Путину с глазу на глаз
В кабмине ФРГ раскрыли, что при личном общении Шольц обращается к Путину на "вы"
При личном общении с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит ему "вы". Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Так он во время брифинга ответил на вопрос журналиста, почему в ходе выступления на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского лидера вывести войска с Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на "ты".
"Федеральный канцлер с российским президентом не на "ты", а на "вы", — сказал Хебештрайт.
Представитель кабмина назвал обращение в упомянутом случае на "ты" "риторической фигурой", которую Шольц использовал, чтобы призвать РФ к выводу войск с Украины. Журналист задал ещё один вопрос: почему Шольц в последних заявлениях использует только фамилию российского лидера, не указывая его титул?
"Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я не стал бы выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", — сказал в ответ на это Хебештрайт.
Ранее Лайф писал, что Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО. Он сказал, что нельзя допустить этого обострения. По его словам, сейчас в Европе "многие испытывают страх и на это есть основания".
ТАСС / DPA / Christoph Soeder