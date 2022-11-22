Украина своим поведением вызвала разочарование и возмущение в НАТО

"Упрямое поведение Киева в связи с запуском ракеты вызвало разочарование и возмущение не только у американских консерваторов, но и у Белого дома и других партнёров по НАТО", — говорится в материале.

Например, отмечает издание, Вашингтону не понравилось, что Зеленский обвиняет Россию, когда США уже сами заявили, что ракета была украинской. Автор указывает на то, что это первый подобный скандал с участием Украины с начала российской военной спецоперации. Он также добавил, что сложившаяся ситуация вызвала большой резонанс в американских кругах. В материале говорится, что чиновники и активисты консервативных взглядов уже давно скептически относятся к политике Джо Байдена в отношении Украины, а ЧП в Польше только подлило масла в огонь.