Украина своим поведением вызвала разочарование и возмущение в НАТО
National Interest: Украина вызвала разочарование у США и НАТО после ЧП в Польше
После реакции Киева на инцидент с падением ракеты в Польше Соединённые Штаты и их союзники пересматривают отношение к Украине. Об этом пишет National Interest.
"Упрямое поведение Киева в связи с запуском ракеты вызвало разочарование и возмущение не только у американских консерваторов, но и у Белого дома и других партнёров по НАТО", — говорится в материале.
Например, отмечает издание, Вашингтону не понравилось, что Зеленский обвиняет Россию, когда США уже сами заявили, что ракета была украинской. Автор указывает на то, что это первый подобный скандал с участием Украины с начала российской военной спецоперации. Он также добавил, что сложившаяся ситуация вызвала большой резонанс в американских кругах. В материале говорится, что чиновники и активисты консервативных взглядов уже давно скептически относятся к политике Джо Байдена в отношении Украины, а ЧП в Польше только подлило масла в огонь.
"Смертельный пограничный инцидент между Польшей и Украиной возобновил дебаты о дальнейшей поддержке Киева со стороны США, при этом теперь Палата представителей контролируется республиканцами", — отметил обозреватель.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. Кроме того, сам президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ.
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