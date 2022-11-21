В США заявили, что Зеленский загнал НАТО в ловушку
TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку после инцидента с падением ракеты в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский загнал НАТО в ловушку своими действиями после падения ракеты ВСУ в Польше. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.
"Этот эпизод даёт возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно", — пишет автор материала.
Он отмечает, что чем больше становится альянс, тем меньше свободы остаётся у лидера военного блока. Так, из-за расширения НАТО Вашингтону всё труднее действовать в своих интересах. Ему приходится рисковать безопасностью Америки ради восточноевропейских союзников, которые "страстно стремятся к тотальной войне" с Россией.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией, а вот Киев оказался к этому не готов.