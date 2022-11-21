Зеленский подписал закон, способный помешать вступлению Украины в ЕС

На Украине отменили пожизненный финансовый мониторинг в отношении политиков и высших должностных лиц. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Как считает общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), тем самым украинские власти нарушили одно из основных требований для начала переговоров о вступлении республики в ЕС.

"Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский всё же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС", — говорится в сообщении ЦПК.

Теперь, согласно этому закону, политически значимые лица будут находиться под наблюдением лишь в течение трёх лет после освобождения от должности. Соответственно, бывшие украинские политики смогут выждать и через три года легализовать любые средства. В ЦПК утверждают, что киевские власти, уничтожив систему финансового мониторинга, "фактически заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС".

Ранее Лайф писал, что Украина собралась стать полноправным членом ЕС за два года. По словам министра экономики Незалежной Юлии Свириденко, сейчас решается задача "полного доступа украинских товаров на западные рынки".