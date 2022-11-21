Опубликовано видео с места пожара в высотке у "Москвы-Сити"

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в 40-этажном жилом доме у "Москвы-Сити". Пожар произошёл в однокомнатной квартире, его площадь не успела превысить и десяти квадратных метров.

Пожар в 40-этажном доме у "Москвы-Сити". Видео © LIFE

В экстренных службах Лайфу сообщили, что горела однокомнатная квартира. Данные о пострадавших не поступали. Судя по видео с места ЧП, туда было направлено несколько пожарных автомобилей.