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21 ноября, 19:42

Опубликовано видео с места пожара в высотке у "Москвы-Сити"

Пожар в высотке у "Москвы-Сити" потушен

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в 40-этажном жилом доме у "Москвы-Сити". Пожар произошёл в однокомнатной квартире, его площадь не успела превысить и десяти квадратных метров.

Пожар в 40-этажном доме у "Москвы-Сити". Видео © LIFE

В экстренных службах Лайфу сообщили, что горела однокомнатная квартира. Данные о пострадавших не поступали. Судя по видео с места ЧП, туда было направлено несколько пожарных автомобилей.

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Как рассказывал Лайф, пожар произошёл в доме, который находится по адресу Мукомольный проезд, д. 2. Горела квартира на 36-м этаже.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев

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