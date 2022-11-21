Опубликовано видео с места пожара в высотке у "Москвы-Сити"
Пожар в высотке у "Москвы-Сити" потушен
В Москве пожарные ликвидировали возгорание в 40-этажном жилом доме у "Москвы-Сити". Пожар произошёл в однокомнатной квартире, его площадь не успела превысить и десяти квадратных метров.
Пожар в 40-этажном доме у "Москвы-Сити". Видео © LIFE
В экстренных службах Лайфу сообщили, что горела однокомнатная квартира. Данные о пострадавших не поступали. Судя по видео с места ЧП, туда было направлено несколько пожарных автомобилей.
Как рассказывал Лайф, пожар произошёл в доме, который находится по адресу Мукомольный проезд, д. 2. Горела квартира на 36-м этаже.
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