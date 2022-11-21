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21 ноября, 19:23

В высотке у "Москвы-Сити" произошёл пожар

В высотном здании у "Москвы-Сити" произошёл пожар. Случилось это в 40-этажном доме, который находится по адресу Мукомольный проезд, д. 2. Об этом рассказали Лайфу в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, горит квартира на 36-м этаже. Оттуда валит дым, жильцы просят о помощи. Спасатели принимают меры для эвакуации людей.

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Как рассказывал Лайф, ранее семь человек стали жертвами масштабного пожара на складе в центре Москвы. В здании обрушилась кровля на 500 квадратах. По данным следствия, причиной стало ненадлежащее хранение товаров.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев

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