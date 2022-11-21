Эксперты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную ЗАЭС и обнародовали выводы

На Запорожской атомной электростанции в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины ключевое оборудование не повреждено, угрозы ядерной безопасности нет. К такому заключению пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии, проанализировав состояние АЭС.

Как говорится в опубликованном МАГАТЭ заявлении, на Запорожской АЭС из-за обстрелов, помимо всего прочего, повреждены резервуары для хранения конденсата. Это привело к нерадиоактивной утечке.

"Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесённого интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <…> Они подтвердили, что, несмотря на серьёзность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.