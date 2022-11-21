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21 ноября, 19:02

Эксперты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную ЗАЭС и обнародовали выводы

МАГАТЭ: Угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС нет

На Запорожской атомной электростанции в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины ключевое оборудование не повреждено, угрозы ядерной безопасности нет. К такому заключению пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии, проанализировав состояние АЭС.

Как говорится в опубликованном МАГАТЭ заявлении, на Запорожской АЭС из-за обстрелов, помимо всего прочего, повреждены резервуары для хранения конденсата. Это привело к нерадиоактивной утечке.

"Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесённого интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <…> Они подтвердили, что, несмотря на серьёзность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Глава МАГАТЭ заявил, что Путин досконально знает ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ заявил, что Путин досконально знает ситуацию на Запорожской АЭС

Как рассказывал Лайф, объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. Всего 20 ноября ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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