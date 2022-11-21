Вучич заявил, что Приштина отправила спецназ на север Косова
Ситуация в Косове и Метохии после безуспешных переговоров в Брюсселе тяжёлая, возможность столкновения крайне высока. Приштина уже отправила спецназ МВД на север Косова, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
"Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица – Зубин-Поток и другие места", — сказал он в обращении к гражданам.
По мнению Вучича, Приштина планировала насильственные действия месяцами.
Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK