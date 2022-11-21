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21 ноября, 19:07

Вучич заявил, что Приштина отправила спецназ на север Косова

Ситуация в Косове и Метохии после безуспешных переговоров в Брюсселе тяжёлая, возможность столкновения крайне высока. Приштина уже отправила спецназ МВД на север Косова, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица – Зубин-Поток и другие места", — сказал он в обращении к гражданам.

По мнению Вучича, Приштина планировала насильственные действия месяцами.

Армия Сербии переведена в повышенную готовность из-за ситуации в Косове и Метохии

Армия Сербии переведена в повышенную готовность из-за ситуации в Косове и Метохии

Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Наталья Исакова

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