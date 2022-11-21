Вучич заявил, что Приштина отправила спецназ на север Косова

Ситуация в Косове и Метохии после безуспешных переговоров в Брюсселе тяжёлая, возможность столкновения крайне высока. Приштина уже отправила спецназ МВД на север Косова, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица – Зубин-Поток и другие места", — сказал он в обращении к гражданам.