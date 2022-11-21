Сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче ЧМ-2022, забив два гола

Сборная Нидерландов обыграла команду из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Эль‑Тумама" в Дохе, завершилась со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл с обоюдными моментами, но счёт так и не был открыт. На 84-й минуте Нидерланды всё-таки сумели изменить положение дел: полузащитник Френки де Йонг подал в штрафную, где нападающий Коди Гакпо переправил мяч в ворота соперника. А на восьмой добавленной ко второму тайму минуте гол забил полузащитник Дэви Классен, установивший итоговый счёт встречи.