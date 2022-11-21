Сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче ЧМ-2022, забив два гола
Игроки сборной Нидерландов. Обложка © Twitter / FIFA World Cup
Сборная Нидерландов обыграла команду из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Эль‑Тумама" в Дохе, завершилась со счётом 2:0.
Первый тайм прошёл с обоюдными моментами, но счёт так и не был открыт. На 84-й минуте Нидерланды всё-таки сумели изменить положение дел: полузащитник Френки де Йонг подал в штрафную, где нападающий Коди Гакпо переправил мяч в ворота соперника. А на восьмой добавленной ко второму тайму минуте гол забил полузащитник Дэви Классен, установивший итоговый счёт встречи.
Ранее сообщалось, что сборная Эквадора обыграла Катар со счётом 2:0. Стартовый матч состоялся после церемонии открытия ЧМ-2022 на стадионе "Эль-Байт". Оба гола забил капитан команды Эннер Валенсия. Стоит отметить, что сборная Катара стала первой командой – хозяйкой турнира, которая проиграла матч-открытие.