Швейцарский полузащитник Газзетта покончил с собой в возрасте 27 лет

Швейцарский полузащитник Карим Газзетта из боснийского клуба "Зриньски Мостар" покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета Sarajevo Times, ссылаясь на данные МВД Боснии и Герцеговины.

По информации издания, тело 27-летнего футболиста было обнаружено под окнами дома в городе Мостар, где базируется его команда. В настоящее время оперативники выясняют обстоятельства трагического инцидента.

Уроженец Женевы Газзетта начинал спортивную карьеру в "Серветте", в своё время он также выступал за "Винтертур", "Лозанна Уши", "Ксамакс" и считался одним из перспективных футболистов Швейцарии. Летом текущего года игрок перешёл в боснийский ФК "Зриньски Мостар", но успел сыграть всего лишь один матч, после чего получил травму и больше не выходил на поле.