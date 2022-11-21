Швейцарский полузащитник Газзетта покончил с собой в возрасте 27 лет
Карим Газзетта. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hzk.zrinjski
Швейцарский полузащитник Карим Газзетта из боснийского клуба "Зриньски Мостар" покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета Sarajevo Times, ссылаясь на данные МВД Боснии и Герцеговины.
По информации издания, тело 27-летнего футболиста было обнаружено под окнами дома в городе Мостар, где базируется его команда. В настоящее время оперативники выясняют обстоятельства трагического инцидента.
Уроженец Женевы Газзетта начинал спортивную карьеру в "Серветте", в своё время он также выступал за "Винтертур", "Лозанна Уши", "Ксамакс" и считался одним из перспективных футболистов Швейцарии. Летом текущего года игрок перешёл в боснийский ФК "Зриньски Мостар", но успел сыграть всего лишь один матч, после чего получил травму и больше не выходил на поле.
Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. За спортивную карьеру фигурист смог выиграть золото Олимпийских игр 1976 года, также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.