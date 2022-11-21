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21 ноября, 18:47

Новак: РФ не собирается поставлять нефть в государства, которые поддержат ценовой потолок

РФ не намерена отправлять нефть в государства, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия подтверждает статус надёжного поставщика энергии на мировой рынок.

"В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнёров или с сокращением добычи", — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Новака, введение ограничения стоимости ресурсов и политизация этой области могут спровоцировать только нехватку энергообеспечения. Ценовой потолок, как подчеркнул вице-премьер, свидетельствует о вмешательстве в рыночные особенности функционирования нефтяного рынка и это может привести к падению инвестиций, уменьшению предложения на чёрное золото и другие биржевые объекты.

Британию поймали на тайных покупках российской нефти

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Ранее Лайф писал, что уровень ценового предела для российской нефти страны G7 могут объявить 23 ноября. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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ТАСС / Егор Алеев

Никита Осипов

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