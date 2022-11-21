Умер клирик Александр Цыганов, попавший под обстрел с протоиереем Васильевым

Умер клирик псковского храма князя Александра Невского Александр Цыганов. Священнослужитель скончался от полученных в зоне специальной военной операции (СВО) ранений. Он попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, после был доставлен в больницу.

"21 ноября 2022 года после двух тяжёлых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался военный священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов", — говорится в сообщении Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в телеграм-канале.