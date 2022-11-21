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21 ноября, 18:42

Умер клирик Александр Цыганов, попавший под обстрел с протоиереем Васильевым

Умер клирик псковского храма князя Александра Невского Александр Цыганов. Священнослужитель скончался от полученных в зоне специальной военной операции (СВО) ранений. Он попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, после был доставлен в больницу.

"21 ноября 2022 года после двух тяжёлых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался военный священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов", — говорится в сообщении Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в телеграм-канале.

Цыганов, как отмечается в сообщении, был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО. Под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым он попал 7 ноября.

В Псковской епархии сообщили о тяжёлом ранении клирика в зоне СВО

В Псковской епархии сообщили о тяжёлом ранении клирика в зоне СВО

Ранее Лайф сообщал, что настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне СВО. Глава государства Владимир Путин присвоил ему звание Героя России, а патриарх Кирилл наградил священника орденом РПЦ посмертно.

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Telegram-канал / Псково-Печерский монастырь

Арина Родионова

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