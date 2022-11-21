Психологи выяснили, почему женщины хотят секса реже мужчин

Из-за низкого уровня тестостерона женщины реже хотят секса с партнёром, чем мужчины. Об этом говорится в работе психологов из Университета штата Оклахома в США, которая размещена в журнале Biological Psychology.

Исследователи утверждают, что несовпадение в стремлении заняться любовью может привести к проблемам в отношениях. Так, низкое сексуальное желание представительниц прекрасного пола провоцирует неудовлетворённость браком у обоих партнёров.

Учёные проанализировали поведение 48 молодых пар. Все участники в начале исследования сдали анализ слюны для определения показателя тестостерона. Затем на протяжении двух недель они отвечали на вопросы об их сексуальном влечении к партнёру, стрессе и настроении. Так, выяснилось, что мужчинам чаще хотелось близости, причём у них был более высокий уровень тестостерона.

"Мы одновременно изучили роль биологических, когнитивных и эмоциональных факторов для объяснения половых различий в сексуальном влечении. Различия в уровнях тестостерона у мужей и жён оказались единственным фактором, который помог объяснить более высокое сексуальное влечение у мужчин", — отметили учёные.

В статье говорится, что данные результаты могут оказать действие на сексуальную терапию молодожёнов. В дальнейшем специалисты намерены продолжать анализировать причины, влияющие на влечение мужчин и женщин.