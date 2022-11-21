Расстрел российских пленных доказывает нацистскую сущность киевской власти, заявили в ГД
В Госдуму внесли проект обращения в связи с расстрелом российских военнопленных
Видео расстрела российских военнопленных подтверждает нацистскую сущность киевской власти. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленного Комитетами Госдумы по обороне и по международным делам.
"Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных", — сказано в документе.
В проекте также написано, что депутаты с негодованием отреагировали на информацию об очередном преступлении Киева. Они намерены призвать парламенты стран мира осудить подобные действия и помогать в привлечении к ответственности исполнителей этого бесчеловечного убийства и их покровителей. В Госдуме также подчеркнули, что умышленная расправа над военнопленными говорит о грубейшем нарушении Украиной Международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года и Конвенции против пыток 1984 года. Отметим, что парламентарии должны рассмотреть этот документ на завтрашнем заседании.
Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители Вооружённых сил Украины расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого преступления.
Telegram / SHOT