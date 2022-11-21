Расстрел российских пленных доказывает нацистскую сущность киевской власти, заявили в ГД

В проекте также написано, что депутаты с негодованием отреагировали на информацию об очередном преступлении Киева. Они намерены призвать парламенты стран мира осудить подобные действия и помогать в привлечении к ответственности исполнителей этого бесчеловечного убийства и их покровителей. В Госдуме также подчеркнули, что умышленная расправа над военнопленными говорит о грубейшем нарушении Украиной Международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции 1949 года и Конвенции против пыток 1984 года. Отметим, что парламентарии должны рассмотреть этот документ на завтрашнем заседании.