В Госдепе заявили, что США следят за сообщениями о массовом расстреле военнопленных РФ

Американские власти внимательно следят за сообщениями о массовом расстреле российских военнопленных бойцами ВСУ. Об этом заявила посол по особым поручениям Бет Ван Шаак, которая отвечает в Госдепе США за вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений.