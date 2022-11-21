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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 17:34
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В Госдепе заявили, что США следят за сообщениями о массовом расстреле военнопленных РФ

Американские власти внимательно следят за сообщениями о массовом расстреле российских военнопленных бойцами ВСУ. Об этом заявила посол по особым поручениям Бет Ван Шаак, которая отвечает в Госдепе США за вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений.

"Разумеется, мы очень внимательно за этим следим", — сказала она в ходе брифинга.

Американский посол добавила, что все стороны конфликта обязаны придерживаться общепринятым нормам введения боевых действий.

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Напомним, ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.

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ТАСС / Zuma / Ting Shen

Наталья Исакова
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