В Госдепе заявили, что США следят за сообщениями о массовом расстреле военнопленных РФ
Американские власти внимательно следят за сообщениями о массовом расстреле российских военнопленных бойцами ВСУ. Об этом заявила посол по особым поручениям Бет Ван Шаак, которая отвечает в Госдепе США за вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений.
"Разумеется, мы очень внимательно за этим следим", — сказала она в ходе брифинга.
Американский посол добавила, что все стороны конфликта обязаны придерживаться общепринятым нормам введения боевых действий.
Напомним, ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.
ТАСС / Zuma / Ting Shen