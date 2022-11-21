В Польше суд отменил штраф "Газпрому" и его пяти партнёрам по "Северному потоку – 2"

В Польше суд отменил решение о наложении штрафов в отношении "Газпрома" и его европейских партнёров, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба польского Управления по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

В регуляторе напомнили, что в мае 2018 года было начато производство по наложению штрафов на российский "Газпром", французскую Engie Energy, австрийскую OMV, немецкие Uniper и Wintershall, а также на англо-голландскую компанию Royal Dutch Shell за "строительство газопровода без согласия антимонопольного органа Польши". Спустя два года на вышеупомянутые компании были наложены миллиардные штрафы. Так, на "Газпром" повесили около 6,5 миллиарда евро, а остальные участники подпали под штрафные санкции на общую сумму 52,1 миллиона евро.

"Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", — говорится в сообщении UOKiK.