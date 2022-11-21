Times of Israel: Иран может атаковать объекты чемпионата мира в Катаре
Иран изучает варианты атаки на объекты чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом заявил глава военной разведки Израиля Аарон Халива.
"Говорю вам, что иранцы сейчас рассматривают возможность нападения на [объекты] чемпионата мира в Катаре. Единственное, что их сдерживает, — это то, как отреагируют катарцы", — приводит его слова Times of Israel.
По словам Халивы, непрекращающиеся с сентября протесты в Иране и внешнее давление на это государство могут привести к более агрессивной реакции Тегерана как в регионе, так и в мире. Глава военной разведки добавил, что страна также рассматривает вариант обогащения урана до 90% от необходимого уровня для производства ядерного оружия.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN