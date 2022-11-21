Аргентинскую журналистку ограбили во время прямого эфира перед началом ЧМ-2022

В прямом эфире перед началом чемпионата мира по футболу в Катаре неизвестные обворовали журналистку аргентинского телеканала Todo Noticias Доминик Мецгер. Об этом пишет Daily Mail.

Репортёрша рассказала, что во время трансляции она танцевала с фанатами. После этого из её сумки пропали документы и деньги.

"У меня была маленькая сумка со всеми необходимыми вещами, мой кошелёк, ключи от нашего гостиничного номера, несколько салфеток. Я танцевала с толпой, и я убеждена, что это было именно в данный момент, кто-то расстегнул молнию сумки и взял мой бумажник", — заявила Мецгер.

Она сообщила о пропаже в полицию и получила от правоохранителей довольно странный ответ. Её спросили, какое наказание она хотела бы для вора, если его найдут. Такой вопрос сильно удивил журналистку, и она сказала полицейским, что не может принимать решения за систему правосудия и просто хочет вернуть свой кошелёк.