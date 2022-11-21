ЦБ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч

Банк России разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме свыше десяти тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ.

"Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", — говорится в сообщении.

В ЦБ РФ также добавили, что уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ могут разрешить вывозить наличную иностранную валюту для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Это будет допустимо при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.

При этом не предусмотрен вывоз иностранной валюты другими юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности и для предоставления или возврата займов.