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21 ноября, 17:03

ЦБ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч

Банк России разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме свыше десяти тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ.

"Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", — говорится в сообщении.

В ЦБ РФ также добавили, что уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ могут разрешить вывозить наличную иностранную валюту для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Это будет допустимо при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.

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При этом не предусмотрен вывоз иностранной валюты другими юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности и для предоставления или возврата займов.

Ранее Лайф сообщал о том, что Центробанк планирует взимать с банков комиссию в шесть рублей за трансграничный перевод физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП).

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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