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21 ноября, 17:20

"Транснефть" получила сообщение "Укртранснафты" о повышении тарифов на прокачку нефти

"Транснефть" получила сообщение "Укртранснафты" о росте тарифов на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины в следующем, 2023 году. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Игорь Дёмин.

"Мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры", — приводит ТАСС его слова.

Стоит отметить, что ранее агентство Bloomberg заявило, что украинская организация с 1 января 2023 года намерена поднять тариф на транзит нефти по участку "Дружбы" на территории государства на 2,1 евро, то есть до 13,6 евро за тонну. По данным СМИ, такие планы возникли из-за роста издержек на фоне повреждения энергетической инфраструктуры.

Премьер Венгрии Орбан призвал к миру после прекращения поставок нефти по "Дружбе"

Премьер Венгрии Орбан призвал к миру после прекращения поставок нефти по "Дружбе"

Напомним, что 16 ноября прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины, которая и уведомила "Транснефть" о приостановке поставок. Транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновился в тот же день.

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ТАСС / YURI KOCHETKOV

Никита Осипов

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