"Транснефть" получила сообщение "Укртранснафты" о повышении тарифов на прокачку нефти

"Транснефть" получила сообщение "Укртранснафты" о росте тарифов на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины в следующем, 2023 году. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Игорь Дёмин.

"Мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры", — приводит ТАСС его слова.

Стоит отметить, что ранее агентство Bloomberg заявило, что украинская организация с 1 января 2023 года намерена поднять тариф на транзит нефти по участку "Дружбы" на территории государства на 2,1 евро, то есть до 13,6 евро за тонну. По данным СМИ, такие планы возникли из-за роста издержек на фоне повреждения энергетической инфраструктуры.