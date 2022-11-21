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21 ноября, 18:06

"Американский проект": Эксперт заявил, что "Википедия" искажает информацию в угоду определённым интересам

Член ОП Данюк объяснил, почему "Википедию" нельзя считать надёжным источником информации

Популярная онлайн-энциклопедия "Википедия" становится источником фейков и непроверенной информации. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Общественной палаты, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он отметил, что в последнее время на этой платформе появляется огромное количество лживой информации. И "самыми опасными" в этом плане являются политическая, историческая и идеологическая сферы.

"Очень важно напомнить, что "Википедия" — прежде всего американский проект. Информация преподносится там либо однобоко, либо она будет соответствовать интересам США. Поэтому тот, кто не перепроверяет информацию в дополнительных источниках, авторитетных изданиях, у того может сложиться вполне такая картина мира, которая будет искажена в угоду определённым интересам", — сказал Данюк.

Так, к примеру, "Википедия" не удаляет фейки, которые выгодны американской корпорации Google. Эти статьи, по словам нашего собеседника, касаются спецоперации на Украине, некоторых исторических вопросов и других важных тем. В связи с этим Данюк призвал создать отечественные сервисы, которые будут предоставлять пользователям объективную информацию о происходящих в мире событиях.

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А ранее суд оштрафовал организацию Wikimedia на три миллиона рублей за неудаление недостоверных данных о спецоперации на Украине. Согласно материалам дела, в "Википедии" опубликовано семь статей, в которых в том числе идёт речь о событиях в Буче, уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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