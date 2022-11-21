"Американский проект": Эксперт заявил, что "Википедия" искажает информацию в угоду определённым интересам

Популярная онлайн-энциклопедия "Википедия" становится источником фейков и непроверенной информации. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Общественной палаты, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он отметил, что в последнее время на этой платформе появляется огромное количество лживой информации. И "самыми опасными" в этом плане являются политическая, историческая и идеологическая сферы.

"Очень важно напомнить, что "Википедия" — прежде всего американский проект. Информация преподносится там либо однобоко, либо она будет соответствовать интересам США. Поэтому тот, кто не перепроверяет информацию в дополнительных источниках, авторитетных изданиях, у того может сложиться вполне такая картина мира, которая будет искажена в угоду определённым интересам", — сказал Данюк.

Так, к примеру, "Википедия" не удаляет фейки, которые выгодны американской корпорации Google. Эти статьи, по словам нашего собеседника, касаются спецоперации на Украине, некоторых исторических вопросов и других важных тем. В связи с этим Данюк призвал создать отечественные сервисы, которые будут предоставлять пользователям объективную информацию о происходящих в мире событиях.