Минцифры приступило к формированию дополнительного списка на отсрочку от осеннего призыва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало формировать дополнительный список из специальностей, которые дают отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва для специалистов в сфере IT-технологий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остаётся за ними", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что заявки от IT-организаций будут приниматься до 23 ноября включительно. На сайте ведомства также опубликована подробная инструкция о том, как правильно подать заявку и что делать, если компания уже подала список, а сотруднику всё равно не дали отсрочку от осеннего призыва.