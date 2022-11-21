Минцифры приступило к формированию дополнительного списка на отсрочку от осеннего призыва
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало формировать дополнительный список из специальностей, которые дают отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва для специалистов в сфере IT-технологий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остаётся за ними", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что заявки от IT-организаций будут приниматься до 23 ноября включительно. На сайте ведомства также опубликована подробная инструкция о том, как правильно подать заявку и что делать, если компания уже подала список, а сотруднику всё равно не дали отсрочку от осеннего призыва.
А ранее Лайф писал, что в Минобороны и Кремле не поддержали идею о двухлетнем сроке службы по призыву. Власти считают нужным сделать упор на качестве подготовки военных, а не на длительности.
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ТАСС / Кирилл Кухмарь