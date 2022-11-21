Звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс умерла в возрасте 47 лет

В возрасте 47 лет ушла из жизни американская актриса, известная по роли демона Мэг Мастерс в сериале "Сверхъестественное", Никки Эйкокс. Об этом сообщает телеканал CNN.

Знаменитость умерла ещё 16 ноября, причина её смерти не раскрывается. Однако известно, что в марте прошлого года врачи диагностировали у неё лейкемию. Эйкокс до последнего боролась с коварной болезнью, надеясь на исцеление. Актриса перенесла пересадку стволовых клеток и несколько курсов химиотерапии.

"Она определённо была бойцом, и все, кто её знал, любили Никки", — цитирует телеканал сообщение сестры мужа артистки.

Никки Эйкокс родилась 26 мая 1975 года в американском городе Хеннесси, штат Оклахома. На её счету более полусотни фильмов и сериалов, среди которых "Чудеса науки", "Секретные материалы", "Мыслить как преступник", "Сумеречная зона", "C.S.I.: Место преступления". Наибольшую известность ей принесла роль демона Мэг Мастерс в "Сверхъестественном".