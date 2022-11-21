Учёные выявили сорт хмеля, пиво из которого снижает риск развития Альцгеймера

Результаты исследований итальянских учёных из Университета Милано-Бикокка доказали полезность пива для организма человека. Они утверждают, что напиток, изготовленный из сорта хмеля, произрастающего на юге Германии, может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает американский научный журнал ACS Chemical Neuroscience .

Как отмечается в исследовании, употребление натурального пива способствует выведению из организма опасных для мозга токсинов. Цветки хмеля содержат антиоксиданты, которые уменьшают образование белковых бляшек в мозге, неразрывно связанных с возникновением болезни Альцгеймера. Разновидность растения с юга Германии — теттнанг — входит в состав янтарного и светлого лагера. Именно этот сорт, по мнению исследователей, обладает наибольшей эффективностью в борьбе с болезнью. Учёные также предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя может только навредить организму, поэтому всего должно быть в меру, "лечиться" с помощью алкогольного напитка нужно крайне осторожно.